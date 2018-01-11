AYM'nin 'Şahin Alpay ve Mehmet Altan' kararına CHP'den ilk yorum

Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti.

AYM'nin bu kararına CHP'den yorum gecikmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan karar hakkında: "Umarız AYM hukuka uygun pozisyonuna geri dönmeye karar vermiş olup bu tutum diğer tutuklu gazeteciler ve milletvekilleri için de devam eder." dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin gazeteciler için hak ihlali (tahliye) kararı sevindiricidir. Umarız AYM hukuka uygun pozisyonuna geri dönmeye karar vermiş olup bu tutum diğer tutuklu gazeteciler ve milletvekilleri için de devam eder. — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 11 Ocak 2018

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise 'bozuk saat' benzetmesi yaptı.

Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir! https://t.co/mR139p6Tfi — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 11 Ocak 2018

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise kararı doğru ancak eksik buldu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği karar, doğru ancak eksiktir. AYM, tutuklu tüm gazetecilerin özgürlüğünü sağlayacak bir adım atmalıdır. AYM, misyonunu yerine getirmeli ve mağduriyetleri sonlandırmalıdır. pic.twitter.com/da4Gr5OmoL — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 11 Ocak 2018

Tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında karar!