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11.01.2018 20:15

AYM'nin 'Şahin Alpay ve Mehmet Altan' kararına CHP'den ilk yorum

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AYM'nin 'Şahin Alpay ve Mehmet Altan' kararına CHP'den ilk yorum
Anayasa Mahkemesi, tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti.

AYM'nin bu kararına CHP'den yorum gecikmedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan karar hakkında: "Umarız AYM hukuka uygun pozisyonuna geri dönmeye karar vermiş olup bu tutum diğer tutuklu gazeteciler ve milletvekilleri için de devam eder." dedi.

 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise 'bozuk saat' benzetmesi yaptı.

 

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise kararı doğru ancak eksik buldu.

 

Tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında karar!  

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