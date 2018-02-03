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04.02.2018 00:10

AYM'den Mehmet Altan kararı

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AYM'den Mehmet Altan kararı
Anayasa Mahkemesi, Mehmet Altan’ın tutukluluğuyla ilgili verdiği ihlâl kararının uygulanmaması üzerine yapılan yeni başvuruya öncelik verdi.

Evrensel- Anayasa Mahkemesi (AYM) gazeteci ve akademisyen Mehmet Altan’ın tutukluluğuyla ilgili verdiği ihlâl kararının alt mahkemelerce uygulanmaması üzerine Altan adına avukatlarınca yapılan yeni başvuruya öncelik vermeyi kararlaştırdı.

AYM 11 Ocak günü açıkladığı kararında tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay ile Cumhuriyet davası kapsamında uzun süre tutuklu kalıp daha sonra serbest bırakılan Turhan Günay’ın tutukluluk nedeniyle haklarının ihlâl edildiğine hükmetmiş, ancak Altan ve Alpay’ın yargılamalarını yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan tahliye taleplerini reddetmişlerdi.

Bir üst mahkeme olarak görev yapan 27. ve 14. Ağır Ceza mahkemelerinin de itirazları reddetmesi üzerine, Altan ve Alpay’ın avukatları Anayasa Mahkemesi’ne yeni başvurularda bulunmuşlardı. Başvuruda, Anayasa Mahkemesi’nden Altan’ın tahliyesine yönelik tedbir kararı alması da istendi. AYM’nin kararında “işin mahiyeti de gözetilerek başvurunun esasının incelenmesine öncelik verilmesine karar vermek gerekmiştir” denildi.

AYM tedbir talebiyle ilgili olarak ise, tedbir talebine konu olan hususun başvurunun esasına ilişkin olduğunu ve bu nedenle esas ile birlikte karara bağlanması gerekeceğini belirterek, bu aşamada tedbir konusunda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Aralarında kardeşi Ahmet Altan, gazeteci yazar Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu altı diğer kişiyle birlikte yargılanan Mehmet Altan, davasının 12-16 Şubat tarihlerinde görülecek duruşmasından tekrar hâkim karşısına çıkacak. Altan adına Avrupa İnsan Hakları AİHM’ye yapılan başvuru ise mahkemece henüz karara bağlanmadı. 

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