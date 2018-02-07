AYM’den BTK’nin erişim engelleme yetkisini sınırlayan karar

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Resmi Gazete'de yayınlanan AYM kararıyla, BTK’nin yetkisinin sınırlandırıldığını, toptan yetki iptali olabileceğini söyledi.

Meltem AKYOL/ Evrensel - Anayasa Mahkemesi, 5651 Sayılı Kanun’un 8/4 maddesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) verilen yurt dışındaki “müstehcen” sitelere erişim engelleme yetkisini Anayasa’ya aykırı bularak oy çokluğu ile iptal etti. Bir yıl sonra yürürlüğe girecek olan karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararın olumlu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter ve Youtube’un bu maddeden kaynaklanan yetki ile kapatıldığını hatırlattı. Akdeniz, “2010 Ağustosu'nda Playboy'un sitesi Türkiye’den erişime engellendiğinde biz dava açmış ve TİB’in yetkisinin öngörülebilirliğinin olmadığını belirtmiştik. Bu karar bizi doğrulamış oldu” dedi.

AYM, ‘ANAYASAYA AYKIRI’ DEDİ

2007 yılında Anaysa Mahkemesine 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 4. fıkrasının Anayasa'nın 22. maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal başvuru yapıldı. Kanunda katalog suçlar olarak yer alan “intihara yönlendirme, çocuk pornografisi, fuhuş, müstehcenlik, Atatürk aleyhine işlenen suçlar” vs. gibi suçlar nedeniyle, kapatılmadan önce TİB’e, daha sonra da BTK’ye re’sen erişim engelleme yetkisi veren maddeyi tartışan AYM, bu kararla sadece müstehcenlik yetkisini iptal etti. Oy çokluğu ile alınan karar bir yıl sonra yürürlüğe girecek.