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29.01.2018 12:35

AYM'den AKP'li Kuzu'yu üzecek karar

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AYM'den AKP'li Kuzu'yu üzecek karar
Anayasa Mahkemesi, Twitter'da anonim bir hesaptan kendisine hakaret eden kişinin bulunmaması ve dosyanın 'Zamanaşımı Bürosu'na gönderilmesi üzerine, hak ihlali şikayeti yapan Burhan Kuzu'nun başvurusunu kabul edilemez buldu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Twitter'da anonim bir hesaptan kendisine hakaret eden kişinin bulunmaması ve dosyanın ‘Zamanaşımı Bürosu'na gönderilmesi üzerine, hak ihlali şikayeti yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun başvurusunu kabul edilemez buldu.

Kararda, Kuzu'nun başvurusunun, "Anayasada korunan temel hak ve özgürlükler bağlamında ciddi endişeler doğuracak nitelikte geniş kapsamlı etkiler uyandırmayan ya da toplumsal menfaati doğrudan etkilemeyen bir şikayet" olduğu belirtilerek, adli makamların suç failinin belirlenmesine yönelik çalışmalarından sonuç alınamamasının başvurucunun şeref ve itibarının korunmasını isteme hakkına yönelik bir ihlal oluşturmadığı vurgulandı.

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