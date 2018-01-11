AYM, tahliyeleri reddeden mahkemelere Twitter'dan yanıt verdi

Şahin Alpay ile Mehmet Altan’ın tahliye başvurularını değerlendiren yerel mahkemeler, AYM’nin tahliye kararını tanımadı ve tutukluluğun devamına karar verdi. AYM ise Twitter hesabından mahkeme kararlarına yanıt verdi.

“FETÖ” adı altındaki operasyonlar kapsamında 30 Temmuz 2016’da tutuklanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay’ın bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), “hak ihlali” gerekçesiyle tahliye kararı vermişti.

Karar üzerine Alpay’ın ve Altan’ın avukatları hızla tahliye başvurusunda bulundu. Başvuruları değerlendiren İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemeleri, üst mahkeme olan AYM’nin kararını tanımadı ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkemeler, ret kararında AYM kararının kendilerine tebliğ edilmediğini, ayrıca yüksek mahkemenin “tedbir” niteliğinde bir karar vermediğini, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu değiştiren bir durum da olmadığını gerekçe gösterdi.

AYM ise mahkemelerin “tedbir niteliğinde olmadığı” iddiası ve tahliyenin reddi kararlarına resmi Twitter hesabından yanıt verdi. Yapılan paylaşımlarda AYM kararlarının tutuklama tedbirine ilişkin olduğunun altı çizildi, mahkeme kararlarına AYM’nin sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay başvurusunda

başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirine ilişkin karar vermiştir. Kararın

basın duyurusu ve tam metnine Mahkemenin internet sitesinden ulaşılabilir. — Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI) 11 Ocak 2018