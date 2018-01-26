AYM eski Başkanı Haşim Kılıç'a FETÖ şoku

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamınra FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirlenen eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla harekete geçildi.
Başsavcılık, yurt dışında olan Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Talep üzerine, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.
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