  • BIST 115.570
  • Altın 160,836
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6487
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
08.02.2018 02:45

AYM, Burhan Kuzu’nun başvurusunu kabul edilemez buldu

»
AYM, Burhan Kuzu’nun başvurusunu kabul edilemez buldu
Anayasa Mahkemesi Burhan Kuzu'nun başvurusunu kabul edilemez buldu.

Anayasa Mahkemesi, Twitter'da bir hesaptan kendisine hakaret eden kişinin bulunmaması ve dosyanın Zamanaşımı Bürosu'na gönderilmesi üzerine hak ihlali şikayetinde bulunan Burhan Kuzu'nun başvurusunu kabul edilemez buldu. 

Kararda, Burhan Kuzu'nun başvurusunun, "Başvurucunun şüphelinin cezalandırılması için ısrarcı olması, kişisel anlamda bir ilke sorunu olarak algınabilirse de bu algı; kamu gücünü kullanan organlara, şeref ve itibara müdahale eden kişileri bir ceza soruşturması ve kovuşturmacasına konu etmeleri şeklinde bir yükümlülük yüklemez.

Yine internet üzerinden işlenen suçlara yönelik soruşturmalardaki güçlükler de gözetildiğinde Anayasada korunan temel hak ve özgürlükler bağlamında ciddi endişeler doğuracak nitelikte geniş kapsamlı etkiler uyandırmayan ya da toplumsal menfaati doğrudan etkilemeyen bir şikayet" olduğu kaydedilerek, bu olaydaki gibi internet üzerinden yapılan hakaret olaylarında adli makamların suç failinin belirlenmesine yönelik çalışmalarından sonuç alınamamasının başvurucunun şeref ve itibarının korunmasını isteme hakkına yönelik bir ihlal oluşturmadığının açık olduğu ifade edildi. Bu gerekçelerle kişinin şeref ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB'den imam hatiplere “ödev”: 100 bin Fetih Suresi07 Şubat 2018 Çarşamba 22:52
  • Kilis'ten acı haber geldi: TSK açıkladı!07 Şubat 2018 Çarşamba 22:31
  • Rusya ve Türkiye imzaları attı07 Şubat 2018 Çarşamba 21:56
  • Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!07 Şubat 2018 Çarşamba 21:27
  • Sosyal medyada ÇAYKUR'u boykot kampanyası: "Hopa çay alın"07 Şubat 2018 Çarşamba 20:58
  • FETÖ itirafçısının açıklamaları AKP'yi tedirgin etti07 Şubat 2018 Çarşamba 20:28
  • Fransız bakana sert tepki!07 Şubat 2018 Çarşamba 20:12
  • FETÖ lideri Gülen'in 9 yıllık avukatı hakim karşısında07 Şubat 2018 Çarşamba 19:50
  • Şeyh Horoz Bölgesi'nde askerlerimize saldırı: Durumları ağır!07 Şubat 2018 Çarşamba 19:36
  • TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı07 Şubat 2018 Çarşamba 19:20
    • FOTO GALERİ
    • Türkler o ülkelere aktı; ilk sıradaki şaşırttı!
    • Muhtemelen final yapacak diziler!
    • Ameliyathaneye yetişemedi: Koridorda doğum yaptı
    VİDEO GALERİ
    • Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!
    •  Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
    • İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti