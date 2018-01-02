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02.01.2018 15:15

Aylin Nazlıaka'ya acı haber!

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Aylin Nazlıaka'ya acı haber!
Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kayınpederi hayatını kaybetti.

Aylin Nazlıaka’nın kayınpederi Zeki Nazlıaka’nın bu sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aylin Nazlıaka, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

“Sabaha karşı babamızı, canımızın bir parçasını kaybettik. Sözün bittiği yerdeyiz. O’nunla ilgili tüm anılarım çok taze, çok güzel. Bir kez bile birbirimizi kırmadık, üzmedik, üzülmedik. Hep sevgiyi çoğalttık, aile olmanın güzelliklerini yaşadık. Bir ve beraber olmanın, dayanışmanın gücünü hissettik. Hep herkesi düşünen, hep fedakar, hep nazik…yeri doldurulamaz…
Bu fotoğraf 2003 yılında çekilmişti. Kocam, babamız #ZekiNazlıaka ve oğlum Berke ile ağaçtan meyve topladığımız bol kahkahalı günlerden biri…”

İşte Nazıaka’nın o paylaşımı:

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