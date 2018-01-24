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24.01.2018 21:40

Aykut Kocaman'dan, Trabzonspor maçı için son uyarılar

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Aykut Kocaman'dan, Trabzonspor maçı için son uyarılar
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor.

beIN Sports - Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'dan oyuncularına Trabzonspor uyarısı geldi. İki kulüp arasındaki tansiyonun her zaman yüksek olduğunu ifade eden Kocaman, saha içi ve dışında sakin kalan taraf olmaları gerektiğini söyledi.
 
Zorlu bir maç trafiğinin içinde olduklarını futbolcularına hatırlatan Aykut Kocaman, görülmesi muhtemel her kartın gidişatı fazlasıyla etkileyeceğini, bu yüzden pozisyon gerekliliği dışında çıkacak kartlara tahammülünün olmayacağını belirtti.
  
3 puanın herşeyden önemli olduğunun altını çizen Kocaman, taktik disiplinin dışına çıkmama konusunda uyarılarda bulundu.
 
Trabzonspor deplasmanında sahaya süreceği onbiri de şekillendirmeye başlayan tecrübeli çalıştırıcının omuz sakatlığı yaşayan Giuliano'nun yerine Valbuena'yı ileri uçta sahaya sürme kararı aldığı, bu değişiklik dışında Göztepe maçının onbirini bozmayacağı öğrenildi.

 
Sakatlıktan yeni çıkan Mehmet Ekici'yi maç kadrosunda almayı düşünen Kocaman'ın, oyuncuyu mecbur kalmadıkça riske etmeyeceği bildirildi.
 
Ayak baş parmağında doku zedelenmesi bulunan Jansenn'in de tedavisi devam ediyor. Hollandalı golcünün pazar günü de forma giymesi beklenmiyor.
 
Sarı lacivertli takımda tedavileri devam eden Şener Özbayraklı ve Luis Neto da Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek.

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