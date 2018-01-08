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08.01.2018 23:15

Aykut Kocaman'dan şampiyonluk için puan tahmini

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Aykut Kocaman'dan şampiyonluk için puan tahmini
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk için 70-75 puan tahmininde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, BeIN SPORTS'a konuştu. Osmanlıspor maçı sonrasında dile getirdiği "Gereğini yapacağım" açıklamasının ardından istifa edeceği yorumları yapılan Kocaman, o günleri anlatırken transferle ilgili de konuştu.

Şampiyonluk için puan tahmininde bulunan tecrübeli teknik adam, kaybedecekleri puanlarının da hesabını yaptı. Kocaman, ayrıca var olan oyuncularının, kendisi için dünyanın en iyi oyuncuları olduğunu dile getirdi. İşte Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

"Avrupa Ligi'nde iyi sinyaller verdiğimiz Sturm Graz maçları oynadık. Vardar mücadelesi, hiç düşünmediğimiz sonuçlarla gerçekleşti. Göztepe ve Trabzonspor beraberliği çerçevesinde büyük bir hayal kırıklığı ve sezon başındaki sıkıntıya geri döndük."

"Sıkıntılar olacağını biliyordum ve hazırdım. Ancak daha ötesinde sonuçlar aldık. Ta ki Osmanlıspor maçına kadar. 3-1'ten maçı vermek, bu takımın karakterine uygun bir durum değildi, Osmanlı maçına kadarki süreç kırıcı oldu. Karakterli oyunculara sahibiz."

"Kıramadığımız bir şey vardı, sorumluluğu da üzerime aldım. Sonraki süreçte devam etmenin doğru olduğuna kanaat getirdik. Devam etmem doğru gönürüyordu. Tamamen değişen ve istediklerimi yapmaya başlayan bir takıma dönüştük."

"Valbuena'nın Konya'da 90+4'te kaçırdığı pozisyon, normal şartlarda yüzde 90 gol olmalıydı. Başakşehir-Kasımpaşa maçında Trezeguet'in vuruşu gol olsa, şu an lider biz olabilirdik."

"3 Temmuz'un etkisinin pek geçtiği inancında değilim. O dönem çok sıcaktı, müthiş bir reaksiyon verdi Fenerbahçe camiası. Doğru olduğuna inandığımız bir yolda, sahada kazandıklarımızın masa başında elimizden alınmaması için çok çabaladık."

Puan tahmini

"Bursaspor, Konyaspor, Antalyaspor, Sivasspor gibi her şeyi yapabilecek takımlar da var. Puan ortalamasının aşağılara gelmesi olası görünüyor. Belki Fenerbahçe belki başka bir takım 6 maçlık seri yakalar. 70-75 puan arası gibi duruyor şampiyonluk için."



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