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01.02.2018 02:20

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

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Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor maçı öncesinde kadro dışı bırakılan milli futbolcu Ozan Tufan sorusuna yanıt verdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'un konuğu oluyor. Mücadele öncesinde soruları yanıtlayan Aykut Kocaman, Ozan Tufan'la ilgili olarak yöneltilen soruya da cevap verdi. Kadro dışı bırakılan milli futbolcuyla ilgili olarak "Ozan Tufan affedilebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Kocaman, "Şu an bunun yeri ve zamanı değil, başka zaman konuşalım. Ancak şunu söyleyebilirim benim için aslolan Fenerbahçe'nin menfaatleridir" ifadelerini kullandı.

 

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