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12.01.2018 09:35
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Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması

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Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in ikinci yarısına dair açıklamalarda bulunurken milli futbolcunun artık planlarında olmadığını söyledi.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ülkemizde doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Büyük takımların dünyasında 'yok hücum takımı, yok savunma takımı' yok. Böyle bir şey yok. Bu oyun iç içe bir oyun. Dikine futbol, hücum futbolu, benzeri şeyler... Bu oyun böyle tarif edilecek bir oyun değil. Oyunda kontrol ettiğimiz şey, 10 kişinin hareket etmesi. Hatta kaleciyi de işin içine koyuyoruz."

Valbuena konusu

"Valbuena örneğinden yola çıkarak, hepsi ayrı bir enstrüman çalıyor. Lakin burası bir orkestra ve aynı müziği çalmak zorundayız. Her oyuncuma sorabilirsiniz, hiçbir şekilde oyuncularla ilgili özgürlük kısıtlama gibi bir şey yok."

''Ozan Tufan 2. yarı planlarımda yok. Buradan bir sürü anlam üretmenin, bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Yok onu söyledi, bunu yaptı falan değil. Başka bir oyun var kafamda ve bu oyundaki yerde Ozan'a yer yok.''

Transfer meselesi

"Takviye yapmak, transfer yapmak ben de çok istiyorum ama gerçekler de var. Bu gerçekleri dile getirmem lazım. Şikayet ya da gerekçe olarak da değil, böyle bir derdim yok. Fiyatlar inanılmaz bir yerde. Bazıları gelmek istemiyor, bazılarını alamıyoruz."

En beğendiği takım sorusuna cevap verdi

Bence şu an futbol dünyasındaki en saygıdeğer takım Napoli.

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