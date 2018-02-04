Aykut Kocaman'dan olay iddia: Mete Kalkavan...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Aykut Kocaman, yaptıkları iki basit hatadan yedikleri gollere dikkat çekerken, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı da sert bir dille eleştirdi.

Kocaman ilk olarak maçın değerlendirmesini yaparken, "Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum artık. Bu sezona damga vurdu. Sağdan soldan savunma arkası geçişleri doğru bir şekilde yapmaya başladık. İki tane direkten dönen top. Bir yerleşim hatasından kaynaklanan duran toptan, karşı atak ve sezon klasiği halinde kalemizde gördük topu. İkinci yarı golle başladık, Çok güzel gol attı Alper. Öne geçmeyi de başardık. Her şey çok güzel giderken, olmayan bir faul ve kalemizde golü gördül. Bu kadar pozisyon, doğru oyun, iyi oyun, sonra da yeteri kadar atamazsan sonuçta kaçınılmaz son geliyor. Bu sene kaçıncı oldu artık, saya saya tekrarlamaktan bıktım artık" dedi.

"HAKEMLERE SÖYLÜYORUZ, KASITLI YAPIYORLAR"

Hakem hakkında da konuşan Aykut Kocaman, "Hakem tarafını da söylemek lazım. Giresunspor maçında da söylemiştim. Maç boyunca 1. dakikadan itibaren, sakatlık bahanesi mi diyelim bilmiyorum ama Gençlerbirliği bunu kullanacak zaten. Ben hakem tarafından söylüyorum. Hakemlere söylüyoruz bu kasıtlı, ritimi düşürmek için yapılıyor ama anlatamıyoruz" dedi.

Giresunspor maçını hatırlatan Aykut Kocaman "Açıkçası Giresun maçındaki hakem, bir önceki maçın intikamını alıyor demeyelim ama, daha 1. dakikada sarı kart gösterdi Oğuz'a... Bu işi bu tarafa getirmek niyetinde değilim ama bunları söylemek zorundayım" şeklinde konuştu.

"METE KALKAVAN MEYDAN OKUYOR, BEDEN DİLİ GÖSTERDİ"

Mete Kalkavan'ı da eleştiren Aykut Kocaman "Mete Kalkavan'ın beden dili şunu gösteriyor, meydan okuma. Tebrik ediyorum. Bunu yapsınlar, ezdirmesinler ama aynı davranışları diğer yerlerde de yapsınlar. Maçı belli bir yerden belli bir yere çevirebiliyorlar. İkinci golde de olmayan bir faul ile beraberlik geldi" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'İ DE BEŞİKTAŞ'I DA YENMEMİZ LAZIM"

Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenmeleri gerektiğini söyleyen başarılı teknik adam "Çok değerli iki puan yitirdik. Bu saatten sonra Medipol Başakşehir'i de Beşiktaş'ı da yenmemiz gerekiyor. Sahada bunu başaracak gücümüz var. Başka nedenlerden dolayı. Başakşehir'i de saha içi organizasyonlarımızla yenecek güçteyiz ama sonrasını göreceğiz" dedi.

Sakat oyuncular hakkında da konuşan Kocamani "Janssen ile ilgili beklentimiz hiç yok, uzun süreli. Skrtel için ise %50-%50. Olmama ihtimali daha yüksek görünüyor. Ekici yok, sakatlığı düzelmedi, onu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Ozan Tufan takımda kaldı, ileride kadroda düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Aykut Kocaman, "Kişisel olarak kimseyi kaybetmek gibi bir düşüncem yok. Temel davranış şeklim, Ozan'ın daha net karar vermesini sağlamaktı. Önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapma durumu olur" cevabını verdi.

ISLA: ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Mauricio Isla değerlendirmelerde bulundu. Mauricio Isla, iki haftadır önemli hatalar yaptıklarını ve futbolda hatanın her zaman cezalandırıldığını dile getirdi.

İşte Mauricio Isla'nın maç sonundaki açıklamaları: "Gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşadığımız bir akşam oldu. Pozisyonların büyük çoğunu istediğimiz gibi sonuçlandıramadık. İki hata yaptık, ikisi de rakibimizin istediği gibi gitti. Futbolda hata yaptığınızda cezayı kesiyorlar. İki haftadır bu hataları çok yaptık. Taraftarımızı kazanmak için çalışmak zorundayız. Bizim üzerimize düşen sadece çalışmak. İki hata yaptık, ikisi de gol oldu. Belki iki kat çalışmamız lazım. Ligde hala yukarılardayız, hala bitmiş bir şey yok. Bugün maçın bazı bölümlerinde çok iyi bir görüntü ortaya koyduk. Taraftarımızı kazanmamız gerekiyor."