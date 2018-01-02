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02.01.2018 19:25

Aykut Kocaman 'Gönderilecekler Listesi'ni belirledi

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Aykut Kocaman 'Gönderilecekler Listesi'ni belirledi
Fenerbahçe, transfer döneminde yeni isimleri kadrosuna katabilmek için takımdan göndereceği futbolcuları belirledi.

Takıma yeni isimleri katmak adına oyuncuların bazılarıyla yolları ayırmak isteyen Fenerbahçe’de, Aykut Kocaman raporunu yönetime sundu...

Fenerbahçe'nin yolcu listesi 33 yaşındaki file bekçisi Kameni'nin forma rekabetinde geri kalması sonrası gönderilmesi gündeme geldi.

Yaşadığı sakatlık sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Fernandao'ya ise hem ülkesi Brezilya'dan hem de Türkiye'den teklifler var. Kocaman'ın da 'Gönderilsin' listesine yazdığı tecrübeli golcü de ayrılmaya sıcak bakıyor.

ROBİN VAN PERSİE ZORLUK ÇIKARIYOR

Fenerbahçe'nin yolcu listesi'ndeki bir diğer isimse geldiği günden bu yana bir türlü beklenen patlamayı yapamayan van Persie. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinden yıllık 4.9 milyon euro kazanması sebebiyle yönetime zorluk çıkaran Van Persie’ye gitmesi için her türlü kolaylığı sağlamak isteyen Kanarya, bu paranın tamamını vermek istemiyor.

OZAN TUFAN'IN DA BİLETİ KESİLDİ

Aykut Kocaman'ın, disiplinsiz tavırları nedeniyle gözden çıkardığı genç futbolcu Ozan Tufan da, 'Gönderilsin' raporunda yer alıyor.

Bu isimlerin yanı sıra Aykut Kocaman, kanat oyuncusu alınırsa Dirar'ı Şener'le birlikte sağ bekte kullanıp, İsla'yı da gözden çıkartabilir. Tabii Şilili oyuncuya iyi bir teklif gelir de gitmek isterse.

Sakatlandıktan sonra formasını Şener'e kaptıran Mauricio İsla, 12'si ilk onbirde olmak üzere 14 lig maçında oynadı, 2 asist yaptı.

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