Ayhan Bilgen’in kitabı cezaevine alınmadı

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen’in yazdığı ve cezaevine gönderdiği “Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket” kitabı, cezaevine alınmadı. Kitap, “yasaklı madde” yazılarak Bilgen’e geri gönderildi.
HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bilgen, cezaevinde bulunan HDP Kars İl Eşbaşkanı Önder Fidanboy’a, “Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket” kitabını gönderdiğini belirtti.
Geri gönderilen kitabın fotoğrafını paylaşan Bilgen, “Cezaevindeki il eş başkanımıza gönderdiğim kitap ‘yasaklı madde’ ibareli notla iade edildi. Bu yasaklı madde(!) cezaevine gönderdiğim ‘Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket’ kitabı” ifadelerini kullandı. (duvar)
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