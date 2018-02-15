  • BIST 116.226
  • Altın 164,040
  • Dolar 3,7691
  • Euro 4,7045
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
15.02.2018 23:40

Ayhan Bilgen’in kitabı cezaevine alınmadı

»
Ayhan Bilgen’in kitabı cezaevine alınmadı
HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen'in kitabı, cezaevine alınmadı. Kitap, "yasaklı madde" notuyla geri gönderildi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen’in yazdığı ve cezaevine gönderdiği “Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket” kitabı, cezaevine alınmadı. Kitap, “yasaklı madde” yazılarak Bilgen’e geri gönderildi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bilgen, cezaevinde bulunan HDP Kars İl Eşbaşkanı Önder Fidanboy’a, “Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket” kitabını gönderdiğini belirtti.

Geri gönderilen kitabın fotoğrafını paylaşan Bilgen, “Cezaevindeki il eş başkanımıza gönderdiğim kitap ‘yasaklı madde’ ibareli notla iade edildi. Bu yasaklı madde(!) cezaevine gönderdiğim ‘Ya Adanmış Siyaset Ya Toplumsal Felaket’ kitabı” ifadelerini kullandı. (duvar)

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkel, Yıldırım'ın yüzüne bakarak Deniz Yücel'i hatırlattı15 Şubat 2018 Perşembe 19:24
  • Rezil dayanışma: Çocuk istismarcıları için omuz omuza15 Şubat 2018 Perşembe 19:00
  • Kocaeli'de iş cinayeti! Sondaj makinesi can aldı15 Şubat 2018 Perşembe 18:55
  • Afrin gazisi, şehit komutanının mezarını ziyaret etti15 Şubat 2018 Perşembe 18:43
  • Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı15 Şubat 2018 Perşembe 18:38
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde akraba saltanatı15 Şubat 2018 Perşembe 18:24
  • Hastanede skandal olay! Genç kızların odasına giren doktor...15 Şubat 2018 Perşembe 18:19
  • Bu fotoğraflar bugün Hatay'da çekildi15 Şubat 2018 Perşembe 18:18
  • Manisa'ya tek tip mahkum kıyafetleri geldi15 Şubat 2018 Perşembe 18:14
  • Meriç'teki faciada kaybolan kişilerin kimlikleri belirlendi15 Şubat 2018 Perşembe 17:40
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti