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06.01.2018 17:55

Aydınlık'a yeni yazar

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Aydınlık'a yeni yazar
Aydınlık Gazetesi'nde yazarlığa başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yazar Onur Caymaz Aydınlık gazetesinde köşe yazarlığına başladı.

Haberi Instagram hesabından duyuran Onur Caymaz, gazetenin kendisiyle ilgili yaptığı haberi de paylaştı ve şöyle yazdı:

“Para üstü bekliyordum; gazete tezgâhta dururken satıcı önce bana sonra sürmanşetteki fotoğrafa baktı; tanıdık geldi oradaki benle kaşısındaki ben; üstelik ben, ben'in kim olduğunu anlamak için yedi yıl uğraşmış, bir roman yazmışım...

Derken fotoğraftaki ben, ben değilmişim gibi (insanın kendisi olması kolay mı) aldım para üstümü.

Ardından havalimanına doğru ilerledim. yine yolculuk, bu kez Adana'ya; saat 13'te kitap fuarında imzam var. Anamdan yolcu doğmuşum, derdi şu kırmızı başlığın yanındaki "vatan, emek, namus" cümlesini ölmeden önce çok sık tekrarlayan ustam Attilâ İlhan...

O zaman öğrendiğimiz solculukta böyle vatan falan demek pek hoş karşılanmazdı; ne yani miliyetçi miydik biz, Kaptan delirdi derdim kendi kendime Divan Pastanesi'ndeki masasından ayrılırken.

Gençtim. Olur olmaz şeyler düşunmemi severdim en çok. Ben, kimdi, şimdi uçağı beklerken oradan bakan adama soruyorum.

 

Öglen imzaya bekliyorum Adanalı dostları... İlk yazıysa yarın Aydınlık'ta... Üç yıl sonra yeniden bir gazetede, gazete okuruyla...”

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