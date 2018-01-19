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19.01.2018 14:15

Aydın, Hızlı Tren Projesini sordu

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Aydın, Hızlı Tren Projesini sordu
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa-Ankara Hızlı Tren Projesi’nin ne zaman tamamlanacağını Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a verdiği önergeyle sordu.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a verdiği soru önergesiyle Bursa-Ankara arasını 2 Saat 15 dakikaya indirecek Bursa Hızlı tren projesinin Bursalılar tarafından merak edilenlerini soran CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “2011 yılında temeli atılan ve o dönem 2015 yılında tamamlanacağı söylenen Bursa’nın demir yolu özlemine son verecek Hızlı Tren Projesi’nin ne zaman biteceği konusunda kamuoyunun ciddi kuşkuları bulunmaktadır. Bursalılar’a verilen sözler neden zamanında yerine getirilmiyor? Bursalı hızlı trene binmek için daha ne kadar bekleyecek?” dedi.

“PROJE İÇİN NE KADAR ÖDENEK AYRILDI?”

Aydın, Bakan Arslan’a şu soruları yöneltti:
“Bursa –Ankara arasında yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren Projesi  ne zaman tamamlanacaktır?  Bu konuda kesin bir tarih verebilir misiniz? Projenin son haliyle birlikte güzergah nasıl şekillendirilmiştir? Trenin geçiş yolu üzerinde yer alan yerleşim yerleri nerelerdir? 2018 Yılı bütçesinde söz konusu proje için ne kadar ödenek ayrılmıştır?”

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