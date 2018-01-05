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05.01.2018 17:15
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Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı

Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
Kara haberler bugün bir biri ardına geliyor. Usta sanatçı Münir Özkul'un acı haberinin ardından renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi.
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