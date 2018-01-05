Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı

Kara haberler bugün bir biri ardına geliyor. Usta sanatçı Münir Özkul'un acı haberinin ardından renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi.

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