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Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
Aydın Boysan 'rakının adabını' böyle anlatmıştı
Kara haberler bugün bir biri ardına geliyor. Usta sanatçı Münir Özkul'un acı haberinin ardından renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi.
05 Ocak 2018 Cuma 13:50
İzlenme: 828
Etiketler:
aydın boysan
,
rakı
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