Avukat Kemal Aytaç'ın evine gece yarısı polis baskını

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 44 haftadır 'Adalet Nöbeti'nin tutulmasını sağlayan Av. Kemal Aytaç'ın evi gece polis baskınına uğradığını duyurdu.
Yarkadaş tweetinde "Aytaç'ın evi arandı. Dünkü Adalet Nöbeti'nde TTB'nin son bildirisi okunmuştu. Soruşturma buna dair mi bilmiyorum! Kimseye nefes aldırmak istemiyorlar!" ifadesini kullandı.
44 haftadır 'Adalet Nöbeti'nin tutulmasını sağlayan Av. Kemal Aytaç'ın evi gece polis baskınına uğradı. Aytaç'ın evi arandı. Dünkü Adalet Nöbeti'nde TTB'nin son bildirisi okunmuştu. Soruşturma buna dair mi bilmiyorum! Kimseye nefes aldırmak istemiyorlar! pic.twitter.com/owvucfCmu1— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 2 Şubat 2018
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