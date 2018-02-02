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02.02.2018 11:10

Avukat Kemal Aytaç'ın evine gece yarısı polis baskını

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Avukat Kemal Aytaç'ın evine gece yarısı polis baskını
44 haftadır 'Adalet Nöbeti'nin tutulmasını sağlayan Av. Kemal Aytaç'ın evine gece yarısı polis baskını.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 44 haftadır 'Adalet Nöbeti'nin tutulmasını sağlayan Av. Kemal Aytaç'ın evi gece polis baskınına uğradığını duyurdu. 

Yarkadaş tweetinde "Aytaç'ın evi arandı. Dünkü Adalet Nöbeti'nde TTB'nin son bildirisi okunmuştu. Soruşturma buna dair mi bilmiyorum! Kimseye nefes aldırmak istemiyorlar!" ifadesini kullandı.
 

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