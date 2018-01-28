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29.01.2018 00:15

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği binasına saldırı

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Avrupalı Türk Demokratlar Birliği binasına saldırı
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç Teşkilatının başkent Stockholm'deki binasına saldırı düzenlendi.

Sputnik- Saldırının Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için öğleden sonra düzenlenecek "Fetih duası" programı öncesinde gerçekleştiği belirtildi.

Polisin inceleme başlattığı binanın duvarına "Afrin", "Apo", "PYD", ''YPG" ve "PKK" ifadelerinin yazıldığı bildirildi.

UETD Stockholm Şubesi Başkanı Serhat Fırat Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için "Fetih duası" programına hazırlandığını belirtti.

Saldırının amacının PKK yandaşlarının programı engellemek istemesi olduğunu dile getiren  Baran, "Bizi ve diğer Türk sivil toplum örgütlerini korkutup sindirmek istiyorlar. Ama biz tüm Türk sivil toplum örgütlerinin desteğiyle programı yaptık'' ifadesini kullandı.

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