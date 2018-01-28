Avrupalı Türk Demokratlar Birliği binasına saldırı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç Teşkilatının başkent Stockholm'deki binasına saldırı düzenlendi.

Sputnik- Saldırının Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için öğleden sonra düzenlenecek "Fetih duası" programı öncesinde gerçekleştiği belirtildi.

Polisin inceleme başlattığı binanın duvarına "Afrin", "Apo", "PYD", ''YPG" ve "PKK" ifadelerinin yazıldığı bildirildi.

UETD Stockholm Şubesi Başkanı Serhat Fırat Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısı için "Fetih duası" programına hazırlandığını belirtti.

Saldırının amacının PKK yandaşlarının programı engellemek istemesi olduğunu dile getiren Baran, "Bizi ve diğer Türk sivil toplum örgütlerini korkutup sindirmek istiyorlar. Ama biz tüm Türk sivil toplum örgütlerinin desteğiyle programı yaptık'' ifadesini kullandı.