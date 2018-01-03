  • BIST 116.052
  • Altın 159,322
  • Dolar 3,7655
  • Euro 4,5276
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
03.01.2018 20:05

Avrupa'dan Diyanet'e tepki: Türk büyükelçilerini sınır dışı edin

»
Avrupa'dan Diyanet'e tepki: Türk büyükelçilerini sınır dışı edin
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'buluğ çağı' tanımlaması Hollanda'da da yankı buldu.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders, Türkiye ve Hollanda medyasındaki ilgili haberleri Facebook hesabından paylaştı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 'Türkiye ile iyi ilişkiler istediği' yönündeki açıklamasını anımsatan aşırı sağcı lider "Rutte, Türkiye ve İslamofaşist Erdoğan ile bağları sıkılaştırmak istiyor. Onları kırmak istiyorum. Nedenini aşağıdaki haberde okuyun" dedi.

'TAMAMEN BARBARLIK'

Wilders açıklamasının devamında da "Türk Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 yaşındaki kız çocukların evlenebileceği ve hamile kalabileceğini söylüyor. Aynı Muhammed'in yaptığı gibi. Tamamen barbarlık" ifadelerini kullandı.

'DİYANET'E BAĞLI CAMİLER KAPATILSIN'

PVV Milletvekili Machiel de Graaf da, bu konuda bir yazılı soru önergesi verdi.

De Graaf, Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yanıtlaması istediği önergede, Türkiye ile ilişkilerin derhal kesilmesini istedi.

Türkiye'nin Hollanda'daki diplomatik temsilcisinin sınır dışı edilmesini isteyen aşırı sağcı milletvekili, Diyanet İşleri'ne bağlı camilerin de kapatılmasını savundu.

Graaf, "Muhammed Peygamberi örnek alsa bile, çocuk evliliğinin hiçbir zaman, hiçbir yerde hoşgörü ile karşılanamayacağını Türk yetkililere iletecek misiniz?" diye sordu.

PVV Milletvekili, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlerin yüzde 70'inin, partisinin uyarısına rağmen Hollanda hükümetinin birlikte çalıştığı Diyanet'in politikalarını desteklediğini savundu.

De Graaf, hazırladığı soru önergesini, Twitter'da açılan #DiyanetKapatılsın etiketiyle de paylaştı.

Hollanda'nın doğusundaki Enschede kentindeki PVV örgütü de, kentte yapılacak olan Diyanet İşleri'ne bağlı camiyi gündeme taşıdı.

Örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyanet, çocuk istismarcısı. Çocuklarınızı koruyun" dendi.

Enschede kentinde yapımı planlanan cami, bir süre önce göç ve İslam karşıtı Pegida örgütünün düzenlediği protesto gösterisi ile de gündeme gelmişti.

Pegida üyelerinin, caminin yapılacağı alanda yaptığı gösteri sırasında bir haç işaretine domuz kanı sürülmüştü. Enschede Belediyesi, bu nedenle aşırı sağcı örgüt hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hollanda'da Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı 143 cami bulunuyor.

Diyanet'in internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadelerine bazı kadın ve çocuk dernekleri, tepki göstermiş, Diyanet'i 'çocuk istismarı' ve erken evlilikleri meşrulaştırmakla suçlamıştı.

Diyanet ise "Erken yaşta evliliklere onay vermedik, vermeyeceğiz" sözleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

Sözlükteki nikâh maddesinde şu ifadeler yer alıyor: "Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur"

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çipras'tan 'Ankara' açıklaması03 Ocak 2018 Çarşamba 15:05
  • Suriye’de Rus helikopteri düştü03 Ocak 2018 Çarşamba 13:42
  • İran'dan korkunç görüntüler!03 Ocak 2018 Çarşamba 11:36
  • Zarif Trump'a yanıt verdi03 Ocak 2018 Çarşamba 11:24
  • Avrupa Birliği'nden İran açıklaması03 Ocak 2018 Çarşamba 09:55
  • Hakan Atilla davasında o talep hakkında karar03 Ocak 2018 Çarşamba 09:10
  • Kuzey Kore'den sürpriz çıkış03 Ocak 2018 Çarşamba 08:46
  • Hükümet, Avrupa'da yaşayan Türkleri zora soktu03 Ocak 2018 Çarşamba 08:10
  • Trump, Pakistan üzerinden Filistin'i vurdu03 Ocak 2018 Çarşamba 03:10
  • Yalan ihbar yüzünden öldürüldü!03 Ocak 2018 Çarşamba 02:30
    • FOTO GALERİ
    • İşte su geçirmeyen akıllı telefon modelleri
    • Ünlü şarkıcı kıyafetiyle sınırları zorladı
    • Meral Akşener’e Giresun'da davul - zurnalı karşılama
    VİDEO GALERİ
    • Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!
    • İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
    • CNN Türk'ten tepki toplayan zam yorumu: Küçük tatlı zamlar...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti