Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kınama!

Avrupa Parlamentosu (AP), insan hakları ve hukukun üstünlüğünün ihlal ediliği gerekçesiyle Türkiye hakkında kınama kararı verdi. Türkiye Raportörü Kati Piri, "OHAL ulusal güvenliği korumanın çok ötesine geçti" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlal ettiği belirtilen gelişmeleri kınayan karar metnini kabul etti.

BBC Türkçe’nin haberi göre, AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri’nin inisiyatifiyle hazırlanan karar metninde, “Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması ile yargı alanında keyfi kararlar alındığı” belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminin kınandığı kararda, 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle, Türkiye’de temel hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü konusunda derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Kararı değerlendiren AP Türkiye Raportörü Kati Piri, “Rakamlar şok edici. 100 binden fazla kişi işten çıkarıldı. 50 binden fazla kişi hapse atıldı” dedi. Piri, bu kişilerin ailesi ve yakınlarının umutla durumun normale dönmesini beklediklerini söyledi.

Kati Piri’ye göre, Türkiye’de demokratik muhalefetin sesi kesilmeye çalışılıyor. Piri, “Elbette Türk makamlarının, 15 Temmuz 2016 tarihindeki korkutucu darbe girişiminden sorumlu olanları adalete teslim etme hakkı var. Ancak OHAL uygulaması şu anda karşı sesleri susturmak için kullanılıyor. Bu, ulusal güvenliği korumanın çok ötesine geçti” diye konuştu.

Piri, Avrupa Birliği’ne (AB), “Türkiye’deki insan hakları ihlallerini, daha net ve yüksek sesle dile getirme” çağrısı yaptı. Piri, “Bunu sadece AB bu değerlere dayandığı için değil, Türkiye’nin aday ülke olarak bu yükümlülüklere uyması gerektiği için de yapmalı. Bu zor dönemde insan haklarına sahip çıkamazsak hem saygınlığımızı hem de Türk toplumunun büyük bir kısmının güvenini kaybedebiliriz” ifadelerini kullandı.