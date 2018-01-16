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17.01.2018 00:35

Avrupa Merkez Bankası denetimi sıkılaştırıyor

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Avrupa Merkez Bankası denetimi sıkılaştırıyor
Ekonomik krizlerin önüne geçmeye çalışan Avrupa Birliği bankalar ile ilgili denetimi sıkılaştırıyor.

Avrupa Merkez Bankası kriz yönetimi konusunda yeni kurallar belirledi. Ancak Avrupa Sayıştayı tarafından yayımlanan raporda konu ile ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiği ifade edildi:

Avrupa Sayıştayı yetkilisi Mirko Gottmankonuyu değerlendirdi:

"Birçok şey iyileştirildi. Birtek sorumlu seçildi. Krize çözüm üretmek için bir birim geliştirildi. Ancak tabii ki geleceği tahmin etmek çok zor."

Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Peter Ehrlich Avrupa Sayıştayı'nın önerilerini büyük ölçüde dikkate aldıklarını belirtti:

"Avrupa Merkez Bankası Avrupa Sayıştayı'nın 8 önerisinden 6'sını kabul etti. Eylül 2017'de çıkan rehberin denetçiler tarafından tam olarak dikkate alınmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla, denetçilere çok sayıda belge sağladığımızı biliyoruz ancak bunu sadece yasal sınırlar dahilinde yapabiliriz."

Avrupa Merkez Bankası, 2014 yılında bankacılık denetimi kapsamında büyük sorumluluklar üstlendi. Euro Bölgesi'nde bulunan 120 banka Avrupa Merkez Bankası tarafından yakından takip ediliyor.

(euronews)

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