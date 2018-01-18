Avrupa futbolunun en borçlu 3. ülkesi Türkiye

UEFA'nın 2016 yılı bütçe raporuna göre Türkiye, Avrupa futbolunda net borç miktarı en yüksek 3. ülke oldu. Avrupa futbolunda en çok gelir elde eden ülkeler sıralamasında ise Türkiye 734 milyon euro ile 6. sıranın sahibi oldu.

UEFA'nın yayımladığı 2016 yılı bütçe raporunda, Avrupa futbolundaki takımlar ve ülkelerin; gelirleri, giderleri, borçları, forma satışları, kulüp yatırımları ve sponsorları doğrultusunda ekonomik durumları yer aldı.

Rapora göre, Avrupa'da 2016 yılında birçok kulübün net borç miktarı düşüş gösterirken Türkiye'de ise yüzde 3 artışla toplam 683 milyon euro'ya çıktı. Türkiye, Avrupa futbolunda net borç miktarı en yüksek 3. ülke durumunda yer aldı.

İngiltere'de net kulüp borçları 2016 yılında yüzde 10 düşüş ile toplam gelirlerin içinde yüzde 31 oranında kalırken, Türkiye'de yaşanan artış sonrasında net borç oranı, toplam gelirlerin yüzde 93'ünü oluşturdu.

EN BORÇLU GALATASARAY

Avrupa'da 2016 yılı itibarıyla en fazla borcu olan ilk 20 kulüp içinde 3 Türk takımı yer aldı. Galatasaray 203 milyon euro ile 11., Fenerbahçe 150 milyon euro ile 17., Beşiktaş ise 142 milyon euro ile 18. sıradan listeye girdi.

TÜRKİYE, EN PAHALI FORMA SATIŞINDA 15.

Süper Lig takımları, satışa çıkarılan forma fiyatlarının yüksekliği sıralamasında ortalama 51 euro ile 15. sırada yer aldı. Türkiye'de formasını en pahalıya satan takım 75 euro ile Galatasaray olurken, en ucuz fiyatlı formalar ise 25 euro ile Bursaspor ve Göztepe tarafından satıldı.

EN ÇOK GELİRDE 6. SIRA

Avrupa futbolunda en çok gelir elde eden ülkeler sıralamasında ise Türkiye, 734 milyon euro ile 6. sıranın sahibi oldu.

Avrupa'da en fazla gelire sahip 30 kulübün yer aldığı sıralamada ise Galatasaray 159 milyon euro ile 27., Fenerbahçe ise 149 milyon euro ile 29. sırada yer aldı.



Avrupa'da televizyon yayın gelirleri sıralamasında İngiltere, 2.2 milyar euro ile ilk sırada yer alırken, Türkiye ise 286 milyon euro ile yine 6. oldu. Türkiye'de kulüplerin tüm gelirleri içinde televizyon yayın gelirlerinin oranı, yüzde 39'u buldu.

EN ÇOK TIK FENERBAHÇE'YE

Avrupa futbolunda 22 kulübün resmi internet sayfası, aylık 1 milyondan fazla ziyaretçi aldı.

Real Madrid 8.5 milyon ziyaretçi ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe 2.74 milyon ile 9., Galatasaray ise 1.15 milyon ile 19. sıradan listeye girdi. Yabancı ziyaretçi oranlarında ise Barcelona, yüzde 91 ile ilk sıranın sahibi oldu.