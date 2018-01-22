Avrupa Birliği'nden flaş Afrin açıklaması!

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine başlattığı operasyona ilişkin bir açıklama da Avrupa Birliği'nden geldi. Federica Mogherini, ''Çok endişeliyiz'' dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den Türkiye'nin Afrin'e başlattığı operasyona ilişkin açıklama geldi. Mogherini 'çok endişeli' olduklarını kaydetti. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Afrin hakkında açıklamalarda bulundu. Mogherini, "Çok endişeliyiz, tüm askeri operasyonlar IŞİD'e karşı yönelmeli" dedi.