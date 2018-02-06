Avrupa Birliği, Balkan ülkelerine üyelik için tarih verdi

Avrupa Birliği, Balkan ülkeleri için spesifik tarih belirledi.

AB Komisyonu tarafından hazırlanan Batı Balkan ülkelerine yönelik genişleme stratejisinde, şartları yerine getiren bölge ülkeleri için üyelik tarihi 2025 olarak belirlendi.

Avrupa Birliği'nin stratejisini AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini açıkladı. Mogherini, Balkan ülkelerine tartışmasız ve somut bir perspektif verdiklerini belirterek, 2025’in bir hedef ya da son tarih değil perspektif olduğunu belirtti.

Mogherini ayrıca, “Bunun gerçekleşmesini sağlayalım. Bu yolda birlikteyiz” dedi. AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da tarihi bir fırsatın söz konusu olduğunu belirterek, “Şartları yumuşatmıyoruz. 2025 tarihi pozitif bir baskı oluşturabilir” diye konuştu.