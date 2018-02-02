Avcılarlı gazinin ailesine ziyaret

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, Hakkâri Çukurca’da terör saldırısı sonucu karakolda beslediği köpeğiyle birlikte yaralanan askeri, baba evinde ziyaret etti.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak; Avcılar - Cihangir Mahallesinde ikamet eden Piyade Er. ErenErgin’inaile evini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hakkâri’nin Çukurca İlçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 22 Ocak günü omuzundan ve göğsünden yaralanan gazi, uçakla İstanbul Sultan Abdülhamid Han( GATA ) hastanesine getirildi. Terhisine 70 gün kala girdiği çatışma sonucunda yaralanan Eren Ergin’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Gazi’nin tedavisi İstanbul’da devam ediyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak ; ‘’Bugün gazimizin baba ocağını ziyaret ettik ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Avcılar Belediyesi olarak Avcılarlı gazimizin ailesine hastaneye kadar ulaşması için belediyeden araç tahsis ettik, ben hem doktor olarak hem de ilçemizin belediye başkanı olarak Avcılarlı gazimize ve diğer gazilerimizegerekli ilgiyi ve desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kuva-i Milliye ruhuyla Avcılar Belediyesi olarak vatanımız için her zaman kahraman Türk Ordusu’nun yanındayız. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ dedi.



