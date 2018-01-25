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26.01.2018 06:35

Avcılarda metrobüs isyanı; vatandaşlar yolu kapadı

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Avcılarda metrobüs isyanı; vatandaşlar yolu kapadı
İstanbul Avcılar'da iş çıkışı metrobüs bekleyen yolcular, araçların dolu gelmesi sonucu isyan etti. Garaja doğru boş ilerleyen metrobüslerin önü vatandaşlar tarafından kesildi.

Avcılar Metrobüs Durağında, akşam iş çıkışı oluşan yoğunluk nedeniyle metrobüs araçlarının dolu gelmesine yolcular isyan etti. Durumu protesto eden yolcular metrobüs yolunu kapattı. Zincirlikuyu istikametinde yaklaşık 15 dakika seferler yapılamazken metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu.

METROBÜSLER DOLU GELİNCE YOLCULAR İSYAN ETTİ

Avcılar Merobüs Durağı'nda saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsülerin dolu olması durakta bekleyen yolcuları isyan ettirdi.

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ÖFKELİ KALABALIĞA BOŞ METROBÜS GÖNDERİLDİ

Bir yolcu, metrobüslerin sürekli dolu gelmesi ve garaja doğru boş metrobüslerin ilerlemesi üzerine boş giden metrobüs araçların önüne geçti. Ona katılan yolcularla birlikte yaklaşık 15 dakikalık pazarlıktan sonra boş metrobüsler kapılarını açmak zorunda kalıp yolcuları aldılar.   Bu arada zincirli istikametinde metrobüs seferleri durdu. Art arda gelen metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir yolcu, "Sabah bu yoğunluk akşam bu yoğunluk, yetersiz mi bu metrobüs nedir bu yani. Buna bir çare bulunması lazım. dedi.

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