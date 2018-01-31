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31.01.2018 09:50

Avcılar'da birlikte yaşam göç ve sosyal uyum

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Avcılar'da birlikte yaşam göç ve sosyal uyum
Avcılar Belediyesi ‘’Birlikte Yaşam,Göç ve Sosyal Uyum’’ hakkında Avcılar Belediye personeline dünyada yaşanan olaylar karşısında sorumlu hissetme ve harekete geçirmeye teşvik eden Dünya Vatandaşlığı ve farkındalık eğitimi verdi.

Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitim, Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Dairesi konferans salonunda açılış konuşmasıyla başladı. Eğitim Programında Sosyal Hizmetler Uzmanı ve Sosyologlar doğrudan ve dolaylı olarak çevrelerinde  bir şekilde Suriyeli misafirlerle iletişimde olan vatandaşlara kitlesel göçün  farklı boyutlarda değerlendirerek sosyal uyum deneyimlerini paylaştılar. 
Avcılar Belediyesi Sosyal Hizmetler Uzmanı Hüseyin Gedik ve Sosyologlar Gökberk Kaçaner , Bahar Koparan;Göç, Mülteci,Sığınmacı,Vatansız gibi hukuki terimler hakkında bilgilendirme yaparak 2017 yılı Dünya göç güncel verilerini katılımcılarla paylaştı.Bu konuda Birleşmiş Milletler tarafından oluşturalan kuruluşlardan ve yapılar hakkında bilgilendirdi. Suriyeli misafirlerle ilgili bazı doğru bilinen yanlışlar katılımcılarla paylaştılar.

Avcılar Belediyesi’nin davetiyle gözlemci olarak katılan  ve  göç üzerine çalışan akademisyen Dr. Ayşe Beyazova; Anadolu coğrafyasının tarihte bin yıllardan beri çeşitli milletlerin göçlerine maruz kaldığından bahsederek, göç kavramının kendi hayatımız içerisindekini yeri üzerine mültecilerin karşılaştıkları zorluklara ve sosyal uyum sorunlarına dair bilgiler verdi. 


 

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