Atomun Fotoğrafı Çekildi!

Yukarıdaki fotoğrafta iki elektrot arasında “soluk mavi bir nokta” görüyorsunuz. Bu nokta aslında boşlukta asılı duran bir atom ve siz onu çıplak gözle görebiliyorsunuz! Peki bu nasıl mümkün?

Gördüğümüz atom, iyon tuzağı nda tutulan ve lazer ışığıyla aydınlatılmış bir stronsiyum atomu. Normal bir kameranın onu yakalaması ise atomun fotonları soğurup sonra yeterince uzun bir şekilde onları tekrar salmasıyla gerçekleşiyor.

Noktacığın (atomun) her iki yanındaki elektrotun arasındaki mesafe 2 milimetre. Bu da atomun büyüklüğünü (veya belki de küçüklüğünü) anlamak açısından bize bir ipucu sunuyor.

Fotoğraf, Oxford Üniversitesinde doktora öğrencisi olan David Nadlinger tarafından çekildi ve İngiltere’de Mühendislik ve Fiziki Bilimler Araştırma Kurulunun ( Engineering and Physical Sciences Research Council ) düzenlediği bilim fotoğrafları yarışmasında sahibine birincilik ödülü getirdi.(evrim ağacı)