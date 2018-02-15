  • BIST 113.455
  • Altın 164,309
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,6990
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
15.02.2018 07:15

Atomun Fotoğrafı Çekildi!

»
Atomun Fotoğrafı Çekildi!
Yukarıdaki fotoğrafta iki elektrot arasında “soluk mavi bir nokta” görüyorsunuz. Bu nokta aslında boşlukta asılı duran bir atom ve siz onu çıplak gözle görebiliyorsunuz! Peki bu nasıl mümkün?

Gördüğümüz atom, iyon tuzağı nda tutulan ve lazer ışığıyla aydınlatılmış bir stronsiyum atomu. Normal bir kameranın onu yakalaması ise atomun fotonları soğurup sonra yeterince uzun bir şekilde onları tekrar salmasıyla gerçekleşiyor.

Noktacığın (atomun) her iki yanındaki elektrotun arasındaki mesafe 2 milimetre. Bu da atomun büyüklüğünü (veya belki de küçüklüğünü) anlamak açısından bize bir ipucu sunuyor.

Fotoğraf, Oxford Üniversitesinde doktora öğrencisi olan David Nadlinger tarafından çekildi ve İngiltere’de Mühendislik ve Fiziki Bilimler Araştırma Kurulunun ( Engineering and Physical Sciences Research Council ) düzenlediği bilim fotoğrafları yarışmasında sahibine birincilik ödülü getirdi.(evrim ağacı)

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple yeni orijinal dizisi için Kevin Durant ile anlaştı14 Şubat 2018 Çarşamba 01:32
  • Davutoğlu okuldan attıracaktı, Google'a mühendis oldu14 Şubat 2018 Çarşamba 01:09
  • Neandertallerin neden resim yapmadığı ortaya çıktı14 Şubat 2018 Çarşamba 01:06
  • Apple'dan öğrenci indirimi!13 Şubat 2018 Salı 10:00
  • Tesla'dan flaş Türkiye kararı12 Şubat 2018 Pazartesi 19:16
  • NBA'de teknoloji şovu!12 Şubat 2018 Pazartesi 17:41
  • Instagram kullanıcıları dikkat! Bunu yapan ifşa olabilir...12 Şubat 2018 Pazartesi 16:39
  • Tesla'nın yeni durağı Türkiye12 Şubat 2018 Pazartesi 12:16
  • Siber saldırganlar harekete geçti11 Şubat 2018 Pazar 23:06
  • NASA'dan 'bu da nesi' dedirten paylaşım11 Şubat 2018 Pazar 21:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti