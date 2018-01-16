Atina Mahkemesi'nden darbeci askerle ilgili karar

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Çipras hükümetinin itirazı üzerine iltica hakkı askıya alınan Türk darbeci asker Süleyman Özkaynakçı’nın gözaltına alınmasının yasaya aykırı olmadığına hükmetti.

ANKA - Kathimeri gazetesine göre, mahkeme, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan 8 askerden biri olan Özkaynakçı’nın gözaltına alınmasının yasaya uygun olduğunu ilan ederken asker için “Ülkeye yasa dışı girişi gibi kişisel davranışı, idari tarafından kamu düzenine ve ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit olarak görülüyor” dedi.

“EV HAPSİ” TALEBİ REDDEDİLDİ

Haberde, Özkaynakçı’nın Yunan hükümetinin İltica Komisyonunca tanınan iltica hakkına yaptığı itirazının ele alınacağı 15 Şubat’taki duruşmaya kadar gözaltına alındığı anımsatılırken, mahkeme ayrıca 8 darbeci askerin avukatlarının tüm askerlerin “ev hapsi”ne konulması talebini reddettiğine de dikkat çekildi.

Mahkeme, 8 darbeci askerin gözaltında tutulmasının “kendi güvenlikleri açısından yararlı olduğunu” belirtti.