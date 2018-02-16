Atıkların doğaya karışması engelleniyor

Beylikdüzü Belediyesi gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına geri dönüştürülebilir atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm bilgilendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce 2017 yılı içerisinde tonlarca atık geri dönüşüme kazandırılırken, tonlarca evsel atık ise İBB katı atık aktarma istasyonlarına nakledildi.

Beylikdüzü Belediyesi ilçede atıkların doğaya zarar vermesine izin vermiyor. “Her Atık Çöp Değildir” sloganıyla ilçe genelinde “Sıfır Atık Projesi” kapsamında atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile firmalar arasında yapılan protokoller doğrultusunda ilçe genelinde vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği noktalara toplama kumbaraları, kamu kurum ve kuruluşlarına ile iş yerlerine atıkların muhteviyatına göre iç mekân toplama aparatları yerleştiriliyor.



2017 yılı içerisinde Müdürlük; 237 ton bitkisel atık yağ, 197 bin 12 ton atık madeni yağ, 3 bin 07 ton atık elektrik ve elektronik ev eşyası, 14 bin 40 ton ömrünü tamamlamış lastik, 2 bin 35 ton atık pil ve 14 bin 232 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdı ve doğaya karışmasını engelledi. İlçe genelinde yapılan günlük toplama işlemleri sonucunda ise toplamda 103 bin 310 ton evsel atık ise İBB katı atık aktarma istasyonlarına nakledildi.



Vatandaş atıklar konusunda bilgilendiriliyor



Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması noktasında birçok proje hazırlayarak vatandaşı bilgilendiriyor ve atık toplamayı alışkanlık haline getiriyor. Çevreci çocuklar yetiştirmek adına düzenlediği geleneksel çevre şenliği ve atık pil toplama yarışmaları ile ilçedeki tüm özel okul ve devlet okullarıyla iletişimde olan müdürlük; kurduğu hane halkı bilgilendirme ekibi ile de çalışmalarını sürdürüyor.



Beylikdüzü’ne Atık Getirme Merkezi Açılıyor



Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için kanuni yetkileri etkin ve verimli kullanarak, Beylikdüzü’nde yaşanabilir bir çevre oluşturarak insanı ve ihtiyaçlarını merkeze alan, taleplerin ötesinde hizmet üreten, yaşam kalitesi yüksek, mutlu bir kent oluşturmak hedefiyle yapımı başlanan Atık Getirme Merkezi’nin 2018 yılı Dünya Çevre Haftası’nda hizmete açılması planlanıyor. Büyük ölçüde yapımı tamamlanan merkez 6 bin 500 m²’lik bir alanda 465 m² kapalı alanı ile yönetmeliklere uygun ve modern bir şekilde tasarlandı.