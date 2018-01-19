Atık değil hammadde

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile işbirliği içinde olan lisanslı Geri Dönüşüm firmaları, Avcılar ilçesinde bulunan hammaddeleri düzenli bir şekilde topluyor.

Teknolojinin süratle geliştiği bugünlerde, hem tüketim hem de üretim boyutunda çevreyi koruma adına faaliyetler çeşitleniyor. Bu süreçte hammaddelerin doğru yönetilmesi ve geri dönüşüme kazandırılma çabaları çevrenin korunmasının temel aşamasını oluşturuyor. Bu duyarlılığa dayanarak, Avcılar Belediyesi’nin başlattığı “Çevre Dostu Belediyecilik” kapsamında daha temiz bir Avcılar için her gün 30-35 ton ambalaj atığı; satış noktalarından, sitelerden, konutlardan, okullardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, muhtarlıklardan ve işyerlerinden Avcılar Belediyesi tarafından geri dönüşüme kazandırılmak üzere değerlendiriliyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli büyük özen gösterdiği bu konu ile ilgili olarak ; “Hayatımızda büyük önem taşıyan çevre, mevcut olan tüm değerleri ile birlikte sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için korumamız gereken önemli bir değerdir. Çevre, hava, su kirliliği dünyayı yaşanılmaz bir ortama sürüklüyor. Geleceğimiz için doğal kaynakların korunması gerekmektedir. Demir, çelik, bakır, kurşun, kâğıt, plastik, cam gibi maddelerin geri kazanılması doğal kaynakların yok olmasını önleyecektir. Geri dönüşümlü malzemelerin önemli bir kısmını yiyecek ve içecek ambalajlarında kullanılan metal, plastik ve cam hammaddesi ile kâğıt ve karton oluşturmaktadır. Dünya bize emanettir. Onu geçmiş nesillerden ödünç aldık, gelecek nesillere tertemiz bırakmalıyız. Sevgili Avcılar Halkımıza ham maddelerin geri dönüşümü konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederim.” dedi.