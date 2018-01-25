Atatürk'ün tablosu nerede?

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'a Atatürk'ün kaldırılan tablolarını sordu.

CHP'li İlgezdi hazırladığı soru önergesi ile TBMM Başkanı İsail Kahraman'a Meclis'te yerinden kaldırılan Mustafa Kemal Atatürk tablolarını sordu.

İşte İlgezdi'nin yanıt aradığı sorular;

15 Kasım 2017 tarihinde TBMM'deki restorasyonlara ve Atatürk tablolarına ilişkin vermiş olduğum soru önergesine 4 Ocak 2018 tarihinde “İlgili önergeniz ile TBMM’deki restorasyonlar ve Atatürk tabloları soru konusu yapılmıştır. TBMM Ana Bina’da onarım nedeniyle yeri değiştirilen ya da kaldırılan tablo bulunmamaktadır. Bahis konusu ettiğiniz, Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi ise, bildiğiniz gibi Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır.” Şeklinde yanıt verilmiştir.

Bu yanıt genel bir yanıttır. Meclis Başkanlığı, önergede yer ve tablo ismi vermeme rağmen sorularıma cevap verirken genel bir yanıtla konuyu geçiştirmeye çalışmıştır. Sorularıma verilen yanıt yetersiz olduğu için tekrar aynı soruları sorma gereksinimi duydum. Çünkü ünlü ressam Yaşar Çallı’nın, “Atatürk’ün 23 Nisan 1920’de ilk Meclis açılış konuşmasının resmedildiği” tablosu restorasyon gerekçesiyle kaldırılmış ve bir daha yerine asılmamıştır. Ayrıca önergeye verilen yanıtta kulislerde Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi “Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır.” denilmektedir. Fakat iktidar kulisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir resim ya da tablo bulunmamaktadır.

Bu bağlamda;

1. Meclis Başkanlığınız döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait kaç tablo veya resim, “onarım ve tadilat” nedeniyle yerinden kaldırılmıştır? Kaçı yerine tekrar konulmuştur?

2. 4 Ocak 2018 tarihli cevap yazısında belirttiğiniz gibi “TBMM Ana Bina’da onarım nedeniyle yeri değiştirilen ya da kaldırılan tablo bulunmamaktadır.” İddiası doğru ise basın koridorunda yer alan ünlü ressam Yaşar Çallı’nın tablosunu kim neden kaldırmıştır? Adı geçen tablo Meclis Başkanlığı’nızın onayı alınmadan mı kaldırılmıştır? Bahse konu tablo nerededir?

3. Yaşar Çallı’nın tablosu 10 Nisan 2013 tarihinde restorasyan nedeniyle kaldırıldığı halde neden önergeme verilen yanıta “TBMM Ana Bina’da onarım nedeniyle yeri değiştirilen ya da kaldırılan tablo bulunmamaktadır.” şeklinde cevap verilmiştir?

4. Önergeme, Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi “ Meclisimizin her köşesinde ve kulislerde bulunmaktadır” şeklinde vermiş olduğunuz yanıta rağmen iktidar kulisinde Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir resim ya da tablo bulunmadığını tekrar hatırlatarak TBMM iktidar kulisinde neden Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir tablo ya da resim yoktur? Tablo olmaması iktidar milletvekillerinin bir talebi midir yoksa meclis başkanlığının bir tasarrufu mudur?

