CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 95. yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı.

Akın'ın yayınladığı mesaj şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 95. Yıl dönümündeyiz. Atatürk’ün Balıkesir’e ilk gelişi 6 Şubat 1923’te olmuştur. Balıkesir’de büyük bir sevgi ve coşku ile karşılanan Atatürk, Paşa Camii minberine çıkarak “Balıkesir Hutbesi” olarak bilinen konuşmasını bu ziyaretinde yapmıştır.

Atamızın Balıkesir’e gelmesi tesadüfi değildir;Balıkesir, KuvayıMilliye'nin, halkın hiçbir yerden emir almadan örgütlendiği, millet duygusunun, bağımsızlık aşkının organize olduğu önemli bir yerdir. Balıkesir, Kuvayı Milliye üssüdür. Kuvayı Milliye’ninBaşşehri Balıkesir için Atatürk ve Atatürk devrimleri hep öncelikli olmuştur. Balıkesir çağdaş ve laik Cumhuriyetimizin, demokrasimizin her zaman yanında durmuştur.

Atalarımızın kanlarını, canlarını feda ederek kurdukları Cumhuriyet kuruluş sürecinde yönünü tayin etmiş ve egemenliği tek adamdan alıp millete vermiştir. Balıkesir de bu bilinçle cumhuriyetin ve demokrasinin yılmaz savunucusu bir kent olarak, tek adama hayır demiştir. Balıkesir’imiz ve tüm Balıkesirliler bugün de Kuvayı Milliye ruhuyla hareket etmektedirler.

Büyük Atatürk’ün Balıkesir’imize gelişinin 95. yıldönümü vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.