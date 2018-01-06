Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 2019 değerlendirmesi

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Danıştay Başsavcısı Tansel Çölaşan, Trabzon’da düzenledikleri Bölge Toplantısı'na katıldı.

Osman ŞİŞKO / TRABZON,(DHA)- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, 2019 seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken “Umarım doğruyu buluruz ve Cumhuriyet kazanır'' dedi.

ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, ADD Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan, ADD Genel Sekreteri Öner Tanık, Trabzon’da bir otelde bölge temsilcilerinin katılımı ile toplantı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çölaşan, 2019 seçimlerini hatırlattı, meclis salt çoğunluğuna ulaşabilmek için Ak Parti iktidarının her yolu deneyeceğini öne sürdü. Çölaşan, şöyle konuştu:

“Mevcut iktidar ülkenin ayrışması için etnik milliyetçiliği, cemaatçiliği körüklemektedir. Bu ortamdan çıkmak için bugünkü koşullardan rahatsız olan tüm siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve tüm vatanseverleri hiçbir ön koşul öne sürmeksizin birlikte hareket etmeye, şer cephesine karşı 'Vatan, Cumhuriyet ve Emek' cephesinde saf tutmaya çağırıyoruz. Bugün iktidar, geldiği noktada Cumhuriyetin kurucu ilkelerine aykırı bir ideolojisi var. Kemalizm sorgulanarak, Türkiye siyasi İslam’a gitme evresindedir. Buna karşı mücadele vermeliyiz. Seçimlerde ‘Cumhuriyeti mi, karşı devrim mi, Kemalizm ve Cumhuriyetin ilkeleri mi yoksa siyasi İslam mı?’ Buna karar vereceğiz. Genel seçimde partilere oy vermeyeceğiz. Verdiğimiz oylar Cumhuriyet mi, karşı devrim mi, Kemalizm mi şeriat mı olacak? Bu bilinçle önümüzdeki seçimin Türkiye’ye ve tüm yurttaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Umarım doğruyu buluruz ve Cumhuriyet kazanır.''