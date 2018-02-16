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16.02.2018 07:50

Atatürk skandalına RTÜK ceza vermedi

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Atatürk skandalına RTÜK ceza vermedi
TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘İstanbul Muhafızları’ adlı çizgi filmin bir bölümünde, kötü adamın çocuklara yapacaklarının not alındığı listenin altına ‘Gazi Mustafa Kemal’ imzası atılmasına RTÜK ceza vermedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok’un dilekçesi sonrasında RTÜK, konuyu gündemine alırken, olayla ilgili bir uzman raporu hazırlandı. Raporda, programdaki bölümler anlatılarak özetle şu görüşe yer verildi:

“Neher Prodüksiyon tarafından yapılan açıklamada, ‘İlgili görsel ekranda bir saniyeden az süre kaldığı için fark edilmemiştir. Benzer bir durumun tekrar etmemesi için gereken önlemler alınmış ve hukuki süreç başlatılmıştır’ denildi. Saniyelik bu hata, izleyicinin de şimdiye kadar dikkatini çekmemiştir. Bu yanlışlığın sehven yapıldığı ve ihlal olmadığı değerlendirilmektedir.”

Sahneler kamuoyuna yansıdıktan sonra büyük tepki gösterilmiş, çizgi filmin yapımcısı Neher Prodüksiyon, “Sehven yapılan hata” olduğunu belirterek özür dilemişti. TRT, tepkiler üzerine çizgi filmin bu bölümünü Youtube’daki kanalından silmişti. TRT’nin video kanalında, “Bu video, TRT tarafından bulunulan bir telif hakkı talebi nedeniyle artık kullanılamıyor” ifadesi yer almıştı. 2016’nın haziranından beri TRT Çocuk kanalında yayınlanan ve TRT’nin Youtube kanalında da gösterilen dizinin sponsorları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var. (hürriyet)

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