Atatürk Havalimanı'nda yolculardan protesto

İran'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen ve ülkelerindeki kötü hava koşulları nedeniyle uçak seferleri gerçekleştirilemeyen bazı yolcular, havayolu şirketlerinin kendileriyle ilgilenmediği iddiasıyla eylem yaptı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nden Iran'ın başkenti Tahran gidecek yolcular, bilet satış büroları önünde toplandı. Çeşitli sloganlar atan yolcular, kendilerini bilgilendirmediği öne sürdükleri şirketleri alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.

Sasa Fikri isimli yolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seferlerin iptal edilmesi ve kendileriyle ilgilenilmemesi nedeniyle protesto gösterisi düzenlediklerini söyledi.

Kendilerine hiç kimsenin bilgi vermediğini ileri süren Fikri, "24 saatten fazladır buradayız. Hiç kimse bize bir şey söylemedi. Paramız bitti. Otel ayarlamıyorlar, yemek verdiler. Bin kişi burada kaldı. Tahran'da kar yağışı var." diye konuştu.

Yolcular, İstanbul'daki İranlı görevlilerin kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Protesto gösterisi, havalimanında görevli polislerin İranlı yolcuları bilgilendirmesi ve sakinleştirmesi ile sona erdi.