  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
29.01.2018 00:15

Atatürk Havalimanı'nda yolculardan protesto

»
Atatürk Havalimanı'nda yolculardan protesto
İran'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen ve ülkelerindeki kötü hava koşulları nedeniyle uçak seferleri gerçekleştirilemeyen bazı yolcular, havayolu şirketlerinin kendileriyle ilgilenmediği iddiasıyla eylem yaptı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nden Iran'ın başkenti Tahran gidecek yolcular, bilet satış büroları önünde toplandı. Çeşitli sloganlar atan yolcular, kendilerini bilgilendirmediği öne sürdükleri şirketleri alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.

Sasa Fikri isimli yolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seferlerin iptal edilmesi ve kendileriyle ilgilenilmemesi nedeniyle protesto gösterisi düzenlediklerini söyledi.

Kendilerine hiç kimsenin bilgi vermediğini ileri süren Fikri, "24 saatten fazladır buradayız. Hiç kimse bize bir şey söylemedi. Paramız bitti. Otel ayarlamıyorlar, yemek verdiler. Bin kişi burada kaldı. Tahran'da kar yağışı var." diye konuştu.

Yolcular, İstanbul'daki İranlı görevlilerin kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Protesto gösterisi, havalimanında görevli polislerin İranlı yolcuları bilgilendirmesi ve sakinleştirmesi ile sona erdi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika... Ege'de korkutan deprem!28 Ocak 2018 Pazar 19:41
  • Şehit piyade üstçavuş Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı28 Ocak 2018 Pazar 18:18
  • Burseya Dağı nerede yer alıyor? İşte, konumu ve önemi28 Ocak 2018 Pazar 18:16
  • Bakan Canikli'den Afrin Harekatı açıklaması28 Ocak 2018 Pazar 18:04
  • CHP'li Canan Kaftancıoğlu Afrin şehidinin cenazesine katıldı28 Ocak 2018 Pazar 17:32
  • Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu28 Ocak 2018 Pazar 17:19
  • Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan 'Zeytin Dalı' paylaşımı28 Ocak 2018 Pazar 17:11
  • Kadıköy'deki o saldırgan için karar çıktı28 Ocak 2018 Pazar 17:01
  • Şehit Başsavcı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı28 Ocak 2018 Pazar 16:59
  • Son Dakika... Reyhanlı'ya roketli saldırı28 Ocak 2018 Pazar 16:47
    • FOTO GALERİ
    • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!
    • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!
    • CHP gençliğinde seçim heyecanı!
    VİDEO GALERİ
    • FSM'de intihar girişimi
    • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
    • Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti