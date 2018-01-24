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24.01.2018 17:30

Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

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Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı Atatürk Havalimanı ve çevresinde de görüldü.

Murat ÇAKIR / İSTANBUL, (DHA) Kar yağışı hava trafiğini olumsuz etkilemedi. Kar yağışı zaman zaman şiddetini artırırken bu esnada kalkış yapan uçaklar adeta kayboldu.

Kalkış yapılan Florya-Sefaköy istikametinde bulunan pist bölgesinde kar yağışı sürerken iniş yapılan Florya-Ataköy istikametindeki pist bölgesinde ise güneşin yüzünü göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Havalimanın bir kısmı kar yağışı altındayken diğer yarısında ise güneş vardı.  Pist üzerinde kar temizleme araçları da biriken karları temizledi.

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