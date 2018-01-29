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29.01.2018 08:30

Atatürk Havalimanı’nda hareketli dakikalar

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Atatürk Havalimanı’nda hareketli dakikalar
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda görevli polisin şüphe üzerine durdurmak istediği beyaz renkli Clio marka araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis olay yerinden kaçan otomobile 2 el ateş etti. Otomobil olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş ve bir bölümü yanmış halde bulundu.

 

Atatürk Havalimanı’na gece saat 02.30 sıralarında 34 KU 4412 plakalı beyaz renkli bir Clio marka araç giriş yaptı. Nizamiye kapısında bulunan polisler aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Bu nedenle dış hatlar yönüne giden araçla ilgili giriş katında bulunan polislere telsizle bilgi verildi.

Polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki şüpheli şahıs veya şahıslar, aniden hareket ederek otomobille kaçtı. Dış hatlarda bulunan polislerin araca 2 el ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada durumu fark eden Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak edinilen bilgiye göre araca ulaşamadı.


ŞÜPHELİ ARAÇ TERKEDİLMİŞ VE BİR BÖLÜMÜ YANMIŞ OLARAK BULUNDU

Atatürk Havalimanı’ndan kaçan şüpheli araç yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, aracın başında olduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yan bölümünden yandığı tespit edilen otomobildeki yangını ise çevredeki petrol istasyonunda çalışan bir görevlinin söndürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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