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26.01.2018 22:00

Atatürk Havalimanı'nda 20 dakikalık hayatta kalma mücadelesi

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Atatürk Havalimanı'nda 20 dakikalık hayatta kalma mücadelesi
Atatürk Havalimanı'nda beklerken bir anda yere yığılan ve kalbi durduğu anlaşılan Hintli yolcuya 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.

Atatürk Havalimanı'nda beklerken bir anda yere yığılan ve kalbi durduğu anlaşılan Hintli yolcuya 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Hayata döndürülen yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı'nda bekleyen 84 yaşindaki Hint uyruklu Patel Soma Bhızaverbhi adlı yolcu, dışarıda beklerken bir anda yere yığıldı. Hintli yolcuyu yerde baygın halde gören diğer yolcular ise, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Hintli yolcuya kalp masajı yapmaya başladı. Sağlık ekipleri, yaklaşık 20 dakika kalbi duran Hintli yolcuyu hayata döndürmek için büyük çaba harcadı. Kalbi yeniden atmaya başlayan Hintli yolcu, ambulansla yemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

 

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