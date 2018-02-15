Atatürk büstüne çirkin saldırı! Bunu da yaptılar...

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki, bir süredir atıl durumda bulunduğu için yıkılan Hilmi Bakırlı İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

DHA - Kırkağaç'a 3.5 kilometre uzaklıktaki kırsal Bakır Mahallesi'ndeki 6 derslikli Hilmi Bakırlı İlkokulu, öğrenci sayısının az olması ve binasının eskiliği nedeniyle 15 yıldır da atıl durumda olduğu için 7 ay önce yıkıldı. Ancak, bahçesindeki Atatürk büstüne dokunulmadı. Okul enkazının yanındaki büst, dün kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğrayıp, kırıldı. Kaidesinden ayrılan büst yere fırlatıldı. Büstün bu durumunu görenler cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti.



Atatürkçü Düşünce Derneği Kırkağaç Şubesi'ni arayanlar tepkilerini dile getirip, gereğinin yapılmasını istedi. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Atatürkçü Düşünce Derneği Kırkağaç Şube Başkanı Nevzat Sezgin, "Olayı öğrenince hemen yönetim kurulu üyelerimizle olay yerine gidip, durum tespiti yaptık. Okul yıkıldıktan sonra, büstün kaldırılmamış olması büyük bir hata, kaldırılması gerekirdi. Çünkü, büst bu hali ile her türlü saldırıya açık durumda. Bu üzücü olayın araştırılmasını istiyoruz" dedi. Sezgin, büstü yerden kaldırtıp, Belediye'ye getirttiren Belediye Başkanı Gedüz'e de duyarlılığı nedeniyle teşekkür edip, "Büstün yenisini yerine konulursa yine aynı olayın yaşanması söz konusu olabilir. Bu nedenle Belediye Başkanımız ile görüşüp, yenisinin konulmasına gerek olmadığını belirttik" diye konuştu.



Büste yapılan saldırıyı sosyal medyadan öğrendiğini belirten Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz de talimat verip, büstü olay yerinden aldırtıp, yerine yenisinin konulmasını istedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ilçede bir süredir atıl durumda bulunduğu için yıkılan Hilmi Bakırlı İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olay yerinde yapılan araştırmalarda yıkılan Atatürk büstünün beton döküm usulü ile yapıldığı ve bulunduğu platformun eskimiş ve küflü demir parçaları üzerinde durduğu, etrafında kesilmiş ağaç dalları olduğu belirlendi. İlk incelemelere göre olay yerinde herhangi bir saldırı izine rastlanılmadığı ancak soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde devam ettiği anlaşılmaktadır. Halkımızın sağlık, huzur ve güvenliği için suç ve suçlular ile mücadelemiz aralıksız devam edecektir" dedi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, bir süredir atıl durumda bulunduğu için yıkılan Hilmi Bakırlı İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstünün, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldığı iddiası üzerine Manisa Valiliği yazılı açıklama yaptı. Yerde olan büstün kaldırılıp muhafaza altına alındığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:



"Atatürk büstünün bulunduğu Kırkağaç ilçemiz Hilmi Bakırlı İlköğretim Okulu 1963 yılında yapılmış olup, 2008 yılına kadar okulda eğitim öğretime devam edilmiştir. 2008 yılından sonra okul Bakır Belde Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Binaya Valilik Makamının 22/02/2016 tarihli ve 2000935 sayılı onayı ile yıkım kararı verilmiş, 26/05/2016 tarihinde yıkımı için bina yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Binanın tekrar okul olarak kullanılamayacağı değerlendirildiğinden eski okul binasının yıkımı 17/07/2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.



14/02/2018 tarihinde Atatürk Büstü'nün olduğu bölgede gezen bir şahıs tarafından Atatürk Büstü'nün yerde olduğu görülmüş olup, bu şahıs tarafından fotoğrafı çekilerek sosyal medya hesabında yayınlaması ile olay duyulmuş ve yerde olan Büst kaldırılarak muhafaza altına alınmıştır. Yapılan araştırmada büst ve kaide üzerinde tahribat ve darbe izine rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmış olup, idari inceleme ve araştırmalar da devam etmektedir."