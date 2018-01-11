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11.01.2018 20:15

At hırsızı nezarethaneden işte böyle kaçtı

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At hırsızı nezarethaneden işte böyle kaçtı
Erzurum'un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan O.A. (27) karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı.

DHA - Erzurum'un İspir ilçesi Göçbağlar köyünde büyükbaş hayan hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan O.A. (27) karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Kaçış anı karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen O.A. kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı.

Olay 20 Aralık 2017 tarihinde Göçbağlar Köyü'nde M.A. ve İ.A. kardeşlere ait ahırdan meydana geldi. Çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan O.A., 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı. O.A.'ın filmleri aratmayan kaçış anı güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz O.A.'yı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan O.A., otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.Jandarmanın sosyal medya Facebook üzerinden O.A.'nın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri zanlıyı, buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı. O.A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, O.A.'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.   

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