Asus Zenfone Max Plus Face Unlock özelliğiyle geliyor

Asus yüksek kapasiteli bataryalarıyla bilinen ZenFone Max ailesine ZenFone Max Plus (M1) modelini ekledi.

Max Plus modeli 5.7 inç büyüklüğünde 18:9 oranına sahip bir ekranla geliyor. İsminin Plus olmasına karşın batarya kapasitesinin 5.5 içnlik Max modelinden daha az. Max Plus 4130 mAh batarya kapasitesine sahipken Max modelinde bu miktar 5000 mAh seviyesindeydi. Sonuç olarak her ikisi de yüksek kullanım süreleri vadediyor.

Max Plus kamera kısmında ise f2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kameraya sahip. Cihazın arka kısmında ise 120 derece açıyla fotoğraf çekmeyi sağlayan 2 adet 16MP kamera bulunuyor. Max modelinde ön kamera 8, arka kamera ise 13 megapikseldi.

CES 2018 kapsamında tanıtılan Zenfone Max Plus’ın en önemli özelliği ise yüz tanıma teknolojisi olan Face Unlock. Apple’ın iPhone X ile birlikte tanıttığı Face ID’den sonra Android camiasında da popülerleşmeye başlayan Face Unlock, kullanıcıların yüzlerini kullanarak telefon kilidini açmasına olanak tanıyor.

Asus Zenfone Max Plus’ın (M1) 3GB/32GB konfigürasyonu şubat ayından itibaren $229 fiyat etiketiyle satışa sunulacak.