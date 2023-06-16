Zekalarıyla hayran bırakan 'dahi' burçlar belli oldu

Yeni fikirler projeler üretmek bazı burçlar için çocuk oyuncağıdır. Çünkü onlar yüksek zekâ sevileri sayesinde birçok yenilik ortaya koyarlar. İşte en 'dahi' 4 burç...

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Zekalarıyla hayran bırakan 'dahi' burçlar belli oldu - Resim: 1

KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)
Koç burcu sadece hırslı değil, aynı zamanda oldukça anlayışlı bir burçtur. Bir şey öğrenmek istediklerinde, o konuda ustalaşırlar. 

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Zekalarıyla hayran bırakan 'dahi' burçlar belli oldu - Resim: 2

Onlar için başarısızlık kelimesi bir son değil, yeni bir başlangıç demektir. Sadece bir daha ki sefere daha iyi öğrenmek ve daha iyisini yapmak için bir fırsat olarak bakarlar.

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Zekalarıyla hayran bırakan 'dahi' burçlar belli oldu - Resim: 3

BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)
Boğa, ayrıntılara dikkat etmek ve olguları tespit etmek gerektiğinde çok zekidir. Ayrıca, başkalarının kaos gördüğü olayı soğukkanlılıkla çözebilme yetenekleri vardır. 

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Zekalarıyla hayran bırakan 'dahi' burçlar belli oldu - Resim: 4

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)
Nerede olurlarsa olsunlar fırsatları tespit etme yeteneğine sahiptir ve başkalarının göremediği yerlerde olasılık ve potansiyeli görebilir. 

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