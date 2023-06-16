Zekalarıyla hayran bırakan 'dahi' burçlar belli oldu
Yeni fikirler projeler üretmek bazı burçlar için çocuk oyuncağıdır. Çünkü onlar yüksek zekâ sevileri sayesinde birçok yenilik ortaya koyarlar. İşte en 'dahi' 4 burç...
KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)
Koç burcu sadece hırslı değil, aynı zamanda oldukça anlayışlı bir burçtur. Bir şey öğrenmek istediklerinde, o konuda ustalaşırlar.
Onlar için başarısızlık kelimesi bir son değil, yeni bir başlangıç demektir. Sadece bir daha ki sefere daha iyi öğrenmek ve daha iyisini yapmak için bir fırsat olarak bakarlar.
BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)
Boğa, ayrıntılara dikkat etmek ve olguları tespit etmek gerektiğinde çok zekidir. Ayrıca, başkalarının kaos gördüğü olayı soğukkanlılıkla çözebilme yetenekleri vardır.
ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)
Nerede olurlarsa olsunlar fırsatları tespit etme yeteneğine sahiptir ve başkalarının göremediği yerlerde olasılık ve potansiyeli görebilir.