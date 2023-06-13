Zeka ve sezgileriyle öne çıkan 3 burç belli oldu
Burçlar dünyasında zekalarıyla ön planda olan burçlar belli oldu. Bu 3 burç zeki olmalarının yanı sıra sezgisel davranışlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor. İşte zekalarıyla ön planda olan burçlar...
Burçlar kişinin karakter oluşumunda büyük ölçüde etkileri bulunan ve kişinin yaşamında çeşitli değişimlerin oluşmasını sağlayan önemli bir yere sahiptir. Burçlar dünyasında aynı zamanda bir takım ortak özellikler de bulunurken, bu ortak özelliklerden bir tanesi de burçların doğuştan zeki olmalarıyla alakalıdır. İşte sezileri yüksek ve zeki olan o burçlar...
Kova burcu
21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan ve hava elementine sahip olan kişiler kova burcudur. Kova burçları genel özellikleri itibarıyla sosyal çevreleri güçlü olan ve insanlarla kolay iletişim kurma becerileri olan kişilerdir.
İnsanlarla kolay iletişim kurabilen kova burçları aynı zamanda fazlasıyla büyük bir seziye sahiptir. İnsanların bir sonraki hamlelerinin ne olabileceğine ilişkin önemli çıkarımları bulunmaktadır.
Akrep burcu
23 Ekim - 22 Kasım tarihleri arasında doğan ve su elementine sahip olan kişiler akrep burcudur. Akrep burçları genel özellikleri itibarıyla her zaman kendi sözlerinin geçerli olmasını isteyen ve kendi düşüncelerine büyük ölçüde önem veren kişilerdir.