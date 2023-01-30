Yüzleri gülmüyor: İşte aşkta en şanssız burçlar
Aşık olduğunuzda kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Çevrenizdeki her şey toz pembe görünür. Bazı insanlar sevmek ve sevilmek için yaşarlar. Ancak aşk konusunda bu kadar şanslı olmayanlar da var.
Aşkta yüzü gülmeyen insanlar genellikle yaşadıkları kalp kırıklıkları sebebiyle ilişkilere olan inancını kaybeder. Gerçek aşkı bulmaya çalışırken birçok hayal kırıklığı yaşarlar.
Aşk ve ilişkiler konusunda son derece şanssız olan bu kişiler hayatlarının aşkını bulmayı bekler.
Posta gazetesinin aktardığına göre genelde aşkta yüzü gülmeyen burçlar şöyle:
YENGEÇ BURCU
Yengeç burçları çok hassas ve duygusal olur. Sevmeyi ve sevilmeyi çok seven yengeç burçları duygularını çok derinden hisseder.
Yengeç burçları çok duygusal oldukları için kalpleri çok kırılır. İlişkileri bozulursa iyileşmeleri uzun zaman alır.
BAŞAK BURCU
Başak burçları da aşk ve ilişkiler konusunda çok şanssız burçlar arasında yer alır. Birini sevdiklerinde tüm kalpleriyle severler.