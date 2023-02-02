Yapısı gereği mutsuz olan 3 burç belli oldu
Mutsuzluklarıyla ön planda olan ve hayata her zaman negatif bakan burçlar belli oldu. Bu 3 burç hayatta mutlu olmayı çok fazla başaramıyorlar. İşte mutsuzluk içlerine işlemiş o 3 burç...
Kişinin karakter oluşumunda büyük ölçüde etkileri olan burçlar kişinin hayatını da etkilemektedir. İnsanlara karşı davranışlardan, hayata bakış açısına kadar pek çok farklı alanlarda kişilerde değişiklikler uygulayan burçların bazı durumlarda belli başlı ortak özellikleri de bulunmaktadır.
Bu ortak özelliklerden bir tanesi, burçların mutsuzluklarıyla alakalı olurken, bu üç burç hayatının her alanında her zaman mutsuz olmasıyla meşhurlardır. İşte mutsuzluklarıyla ön planda olan burçlar;
Başak burcu
23 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında doğan ve toprak elementine sahip olan kişiler başak burcudur. Başak burçları genel özellikleri itibarıyla hayatta hemen hemen her alanda başarılı olmak isteyen ve başarılarıyla da övünmeyi seven kişilerdir.
Takıntılı olmaları dolayısıyla çoğu zaman mutsuz olan burçların başında gelen başak burçları, hayatı kendilerine bazı durumlarda zindan edebilmektedirler. Bir ortamda mutsuz ve suratı asık olan bir kişi varsa o kişi muhakkak bir başaktır.