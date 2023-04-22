Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş 5 burç belli oldu
Astrolojiye meraklı olan herkes en çok yalan söyleyen burçları merak ediyor. Yalan söylemek ve yalan söyleyen biriyle karşılaşmak insan ilişkilerine olan güveninizin kırılmasına sebep olur.
KOVA BURCU
Kova burçları genellikle geleceğe dair yalan söyler. Tahminlerde bulunurken ya da kendisi adına planlar yaparken söylediği yalanlar da neredeyse kusursuzdur.
Kova burçlarının yalan söylediğini anlayabilmek mümkün değildir. Onlar yaratıcı zihinleri ile sizi hemen kandırabilir.
İKİZLER BURCU
Sözcüklerle arası herkesten iyi olan İkizlerin eline kim su dökebilir ki? İkizler burcu olan kişiler hayatındaki gerçeklikleri saklar.
Yalana en çok başvuran burçlar arasında yer alır. Gerçeği saklamayı çok iyi bilen ikizler burcunun yalan söylediğini anlamak çok zor olur.
Ancak onları bu olumsuz yönü aşırı sosyal ve arkadaş canlısı olmalarına engel olmaz. İkizler burçları tatlı diliyle ve hoş sohbetiyle tüm yalanlarının üzerini örter. Böylece kimse onların yalan söylediğinden şüphe duymaz.