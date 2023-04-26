Yalan söyleme konusunda ustalar: Sizi ayakta uyutacak 5 burç

Yalan söylemekte usta olan 5 burç belli oldu. İşte ömrünüz boyunca uzak durmanız gereken 5 burç...

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Yalan söyleme konusunda ustalar: Sizi ayakta uyutacak 5 burç - Resim: 1

Bazı burçlar yalan söyleme konusunda ustadır. Eğer bu burçlar hayatınızdaysa gerçekten dikkatli olmak zorundasınız. İşte yalan söyleme konusunda usta olan burçlar.

Posta'da yer alan bir içerikte; Yalanın kitabını yazabilecek kadar usta olan burçların listesi paylaşıldı. 

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Yalan söyleme konusunda ustalar: Sizi ayakta uyutacak 5 burç - Resim: 2

İKNA KABİLİYETİ YÜKSEK İKİZLER SİZİ KOLAYCA KANDIRABİLİR 

İkizler burcu sizi  istediği her şeye inandırabilir. Doğal iletişim kabiliyetleri oldukça yüksek olan İkizler burcu, yalan söylemek istediğinde bunu karşısındakinin nabzına göre hiç fark ettirmeden yapabilecek meziyetlere sahiptir.

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Yalan söyleme konusunda ustalar: Sizi ayakta uyutacak 5 burç - Resim: 3

Çevresindeki insanları kolay ikna edebilme özelliğiyle bilinen İkizler burcu, yalan söylediğinde onun yalanını anlamak hiç kolay olmaz. 

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Yalan söyleme konusunda ustalar: Sizi ayakta uyutacak 5 burç - Resim: 4

DUYGUSAL YENGEÇ YALANLARI RENKLENDİRİR 

Yengeç burçları aslında doğrucu davuttur. Sahte davranışlardan hiç hoşlanmaz bu nedenle yalan söylemeyi de tercih etmez ancak Yengeç burçlarının bir nedenle yalan söylemesi gerekiyorsa, bunu hiç açık vermeden yapacaktır.

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